Hijos de Pita Saavedra dispuestos a pasar por detector de mentiras para meter a su madre a la cárcel

Los hijos de Pita Saavedra, tía de Chiquis Rivera, fue acusada por sus propios hijos de haber abusado de ellos desde que eran pequeños. Sebastián y Nancy Saavedra usaron las cámaras de Chisme No Like para denunciar los escabrosos detalles de los abusos que les hizo su propia madre. En medio de sus declaraciones dejaron claro que estarían dispuestos a pasar por el detector de mentiras para demostrar que ellos no están mintiendo y para lograr meter a su mamá a la cárcel.

De la tía de Chiquis Rivera, Pita Saavedra, se creyó en un principio que había sido la mujer que abusó de la cantante cuando esta tenía solo 11 años. Pero fue liberada de ese señalamiento después que su propia hija dijera que la niña era ella y ahora presuntamente tendrá que enfrentar la justicia. Sus hijos hablaron con Elisa Beristain y Javier Ceriani y dicen que, si alguien no les cree los espantosos supuestos abusos que hicieron en contra de ellos, pues pueden someterse sin ningún problema a un detector de mentiras y demostrar así que todo lo que dicen es verdad.

Pita Saavedra no sólo abusaba sexualmente de Nancy, su hija de 42 años, sino que también tuvo una pareja de 15 años. Es decir, estuvo con una menor de edad. También ofreció a su hijo Sebastián para que, siendo solo un niño, tuviese relaciones con otras personas. Lo ponía a la orden de la pareja que tuviese así eso no pasara. Sin embargo, Sebastián dice recordar muy poco de esa época. No fue sino hasta los 16 años que tomó conciencia de todo lo que había sufrido por culpa de su mamá, según sus declaraciones.

Por su parte, Nancy Saavedra se dedicó a aguantar los abusos de su mamá y sólo le exigía a la misma que no maltratara a su hermano y así podría lograr el perdón de ella. Pero ambos aseguran que ni así Pita Saavedra se detuvo en su supuesto maltrato y abuso. Incluso dijeron que la hermana menor de ambos también ha padecido de los mismos. Una pareja de Pita le llegó a comentar que esa hijita la veía con otros ojos que no fuesen los de madre e hija. Todo esto ha conducido a sus hijos a tomar la decisión de llevar esto abusos a instancias legales, donde estarían dispuestos a todo, incluso pasar por el detector de mentiras para demostrar que ellos tienen razón y que Pita Saavedra, de ser ciertas todas estas denuncias, debe pagar por este delito con cárcel.

(Ir al minuto 28:30)