Tía de Chiquis Rivera le implora que la defienda, luego de haber sido acusada de violarla a los 11 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pita Saavedra tía de Chiquis Rivera niega con vehemencia las acusaciones que se han hecho en su contra en donde la señalan como abusadora. Según dicen, ella parece haber violado a la hija de Jenni Rivera cuando ésta tenía once años de edad. ¿Quién realizó la conjetura o lanzó estas flameantes declaraciones? Pues nada más y nada menos que el hijo de Pita, Sebastián.

A raíz de estas declaraciones, Saavedra ha tenido que salir a defenderse y lo ha hecho a través de un video compartido en las redes sociales de Chisme No Like, ahora la petición de Pita a Chiquis se ha viralizado, y espera que llegue a los oídos de su sobrina, para que así ésta salga en su legítima defensa.

“Nunca. Nunca de los nuncas pasaría algo de lo que dicen que ha pasado”, dice Pita Saavedra tía de Chiquis Rivera. Quien aseveró que nunca le ha pedido algo a su sobrina, hasta hoy, y por esta razón le pide, le implora, que salga en su defensa a contar la verdad y esa verdad es que ella nunca abusó de ella, según sus palabras.

En la grabación Pita: “Mija de pido de todo corazón, por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también y yo siempre te he defendido, no por eso me tienes que defender, sino que salgas y hables con la verdad. Quién fue esa mujer, sino lo quieres decir perfecto, pero di que tu tía Pita no fue”.

Saavedra agregó: “Me están atacado. Hasta mi hijo Sebastián llegó a decir que no dudaba, que no dudaba que yo fuera esa mujer. Me dolió en el fondo de mi alma. Y prometí no llorar. Y aquí está mi esposa y yo le prometí que no voy a llorar, pero me dolió mucho, como les digo, he llorado infinidad. Me tuve que venir del trabajo. No podía. Si trató de dañarme, de lastimarme de esa manera, sí lo logró, sí lo logró”.

Adamari López se ha bajado los pantalones cortos en pleno video para mostrar su nueva figura