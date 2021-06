Lyn May opinó fuertemente sobre Belinda y dice: “Está muy flaca y canta feo”

La controversial vedette Lyn May se le fue con todo a Belinda luego de que un reportero la cuestionara por el reciente compromiso matrimonial de la cantante con Christian Nodal.

Sus palabras ni siquiera contestaron al tema abordado, pero sí dejó en claro que no es de sus artistas favoritas, ya que aseguró que no le agrada su físico ni su voz porque las considera “planas”.

“No me hables de Belinda, porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta”, expresó durante su paso por la alfombra negra del show “Sie7e”, una obra musical que dirige Sergio Mayer.

“No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris”, amplió en sus argumentos sobre la prometida de Nodal.