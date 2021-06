Lorenzo Méndez revela lo que le exige a su ex Chiquis Rivera para firmar el divorcio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Según Tanya Charry, reportera de El Gordo y La Flaca, Lorenzo Méndez no ha firmado el divorcio, tal cual como lo había dejado saber ante las cámaras de varios medios semanas atrás. Según el programa de Univision, el cantante está sumamente molesto y reveló una exigencia que le habría puesto a Chiquis Rivera para seguir adelante con la separación legal de ellos.

Lorenzo Méndez no quiere que Chiquis Rivera pueda usar su nombre en un futuro si esta decide sacar un libro, un reality show o simplemente contar la historia de ambos en el formato que deseara. Al parecer, esta decisión sobre las exigencias hacia su ex vienen después que el hermanito menor de Chiquis, Johnny López dijera en las redes sociales que Lorenzo escupió la cara de su ex por andar drogado. Pero también, en la misma publicación dijo que el ex vocalista de La Banda El Limón habría tratado muy mal a Chiquis y que la hizo sufrir.

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, aseguró que Lorenzo Méndez es muy buena gente pero que ciertamente ha admitido varias veces tener problemas con el alcohol. El propio cantante lo ha hablado ante las cámaras de Univision. El presentador dice que Lorenzo tendría que resolver ese problema si es que quiere tener una relación emocional con alguien en su vida más adelante.

Sin embargo, en el programa de Telemundo “Suelta la Sopa”, Lorenzo Méndez dijo que no tenía ninguna novia: “Sólo amigas pero no, nada serio”. Aprovechó las cámaras y le mandó hasta feliz cumpleaños a Chiquis Rivera. En cuanto a la firma del divorcio dijo que él ha seguido los pasos a cabalidad, pero que hay unas cláusulas importantes que quiere aclarar y exigir, pues desea conservar su privacidad.

“Creo que es muy importante respetar mi privacidad y quiero protegerme de esa manera. Quiero que nuestro amor que fue y será se proteja, entonces no quiero que se malinterprete en cuestión de que se quiere hacer dinero por medio de esas cosas”. Esto lo dijo por si a Chiquis Rivera en un futuro se le ocurriera publicar un libro o un show donde hablara de Lorenzo Méndez.

Antes de despedirse, el reportero le preguntó a Lorenzo por el intento de supuesta reconciliación en febrero con Chiquis y el cantante respondió: “Pues ella fue la que fue a El Paso -You know it- (Tú lo sabes)” y se retiró.