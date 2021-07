Trato hecho: Sergio Ramos firmará con el PSG hasta 2023

Los reporteros encargados de dar las primicas respecto a los fichajes ya se han pronunciado. Uno de los más grandes tratos del verano está hecho. En las próximas horas, Sergio Ramos se convertirá en jugador del PSG. Firmará por dos años.

Primero lo anunció el periodista Mohamed Bouhafsi: “Acuerdo entre el PSG y Sergio Ramos. La leyenda del Real Madrid se unirá al París Saint-Germain por dos años. Su hermano estaba en París para lograr el acuerdo. La visita médica se dará en los próximos días“.

Para la cadena RMC Sport, Bouhafsi agrega que Ramos rechazó ofetas de Inglaterra, incluso una que le ofrecía más dinero que el conjunto parisino. El hecho de que el PSG le haya ofrecido un contrato por dos años, que era su mayor deseo, fue una de las claves para atarlo.

Luego, Fabrizio Romano se encargó de reiterar la noticia, explicando que el PSG se acercó a René Ramos, hermano y agente de Sergio, en enero.

El PSG anunciará a tres fichajes de mucho peso en los próximos 15 días: Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma y por supuesto, Sergio Ramos.

PSG approached Sergio Ramos agent in January – after opening talks in April, they’ve been offering him a two-years contract as Sergio always wanted. 🇪🇸 #PSG

Ramos will sign until June 2023 – now PSG are planning to announce Hakimi, Ramos and Donnarumma deals within 15 days. https://t.co/T839I9J7AG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2021