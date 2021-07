“Saca de nuevo las carnes al mercado”, aconseja Jorge Lozano H

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con la vacunación avanzada y muchas de las normas de distanciamiento social eliminadas, es hora de que los solteros retomen la búsqueda de una pareja. Por lo menos eso cree Jorge Lozano H, el experto en relaciones personales y conferencista que con sus rimas y frases jocosas se ha convertido en un verdadero fenómeno de las redes sociales.

“Hay muchos que piensan que podemos ir dejando la pandemia en el pasado y sacar de nuevo las carnes al mercado”, arranca con su humor de siempre el mexicano, quien cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, 2.5 millones en Facebook y 1.44 millones de suscriptores en YouTube.

Lozano HH se asoció con Chispa , la mayor aplicación para citas creada para solteros latinos con más de 4 millones de descargas a la fecha, para ayudar a los millennials latinos a encontrar un match con alguien que comparta su cultura.

Entonces, quisimos aprovechar sus conocimientos y experiencia para ayudar a quienes quieren conseguir el amor de manera digital y no morir en el intento.

Lúcete, eres plato caro

Si es la primera vez que las utilizas, yo le digo a la gente que primero que nada prepare una biografía que llame la atención. Una descripción que genere conversaciones. Lúcete mamá, eres plato caro.

Y una fotografía que llame la atención y genere conversación. ¿Cómo qué? Como una con una hamburguesa en la mano dándole una mordida; o en algún lugar o viaje que te apasione, que haga que te pregunten “dónde te tomaste esa foto”, “qué andabas haciendo?”. Ese tipo de cosas son ganchos automáticos de conversación en aplicaciones de citas.

Reemplaza los nervios por emoción

Cuando la gente empieza a usar estas aplicaciones llega muy nerviosa, entonces les recomiendo que reemplacen los nervios por emoción; hay que disfrutar el hecho de que se tiene un sinfín de posibilidades.

Hay que llegar muy abierto a las posibilidades para aumentar las probabilidades de éxito. Hay gente que conoce a personas en estas aplicaciones y a lo mejor su primera interacción no fue la mejor, pero a medida que se van metiendo más, mejora la conversación. Es como una cebolla, hay que ir capa por capa.

De repente te topas con gente tan significativa que termina siendo una amistad, un contacto de trabajo o una relación que no esperabas.

No tengas miedo de probar variedad

Para mi esto es un juego de números. Siempre les digo esta frase: “Mamacita, hasta que tú no tengas compromiso puedes seguirle meneando a cualquier guiso”.

No tengas miedo de probar variedad, mientras no tengas un anillo en tu dedo, puedes decir “soy del pueblo y al pueblo me debo”. Busca posibilidades de tener conversaciones con mucha gente.

Chispa, por ejemplo, te permite hablar con gente con tus mismas raíces y eso es bien interesante para generar conexión.

Dedícale tiempo

Así como chequeamos nuestro correo electrónico en las noches y las mañanas, así como revisamos nuestras redes sociales, también periódicamente abre tus aplicaciones de citas.

Estas aplicaciones tienen un sistema de ubicación, y les recomiendo a las personas solteras que donde anden, abran la aplicación porque uno nunca sabe con lo que se va a topar. Yo digo: “No pierdas la esperanza, ni renuncies a tus sueños. Nunca sabes cuando llega alguien que te hace comprar calzones nuevos”.

Usa entradas originales

A mi me gustan las entradas que sacan de base, las que no te esperas. Si ves a alguien que te gusta y le mandas mensajes cortos pero llamativos, tienes una conexión instantánea.

Por ejemplo, mándale algo así como “soñé contigo”, la persona te va a contestar automáticamente, “qué soñaste”? No importa lo que le contestes después, ya generaste conversación, reacción.

Hay que ir paso a paso

Ten cuidado con aquellas personas que quieran comenzar por el postre. En las relaciones online hay que ir paso por paso, ir construyendo.

Por supuesto que hay diferentes intenciones, hay quienes dicen “yo solo quiero diversión”, y eso se respeta. El problema es cuando las personas traen intenciones disfrazadas. así que ten mucho cuidado porque hay gente que tiene azúcar en la boca pero veneno en el corazón.