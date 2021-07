Derriban el resto de las Champlain Towers en Surfside, Miami-Dade (VIDEO)

Tal como se había anunciado el sábado, este domingo por la noche, pasadas las 10 pm locales, lo que quedaba en pie de las Champlain Towers fue demolido para evitar que la tormenta Elsa que se acerca al sur de la Florida cree aún mayores problemas en el lugar en el que el 24 de junio días se derrumbó la torre con un saldo hasta el momento de 24 muertos y 121 desaparecidos.

La demolición del ala que quedaba en pie se hizo con cargas explosivas de forma controlada con un método llamado “Energetic Felling”. Para ello se contrataron a especialistas de dos compañías diferentes. Desde la noche del sábado se habían colocado explosivos en pequeño orificios perforados en el hormigón armado de la torre Sur que aún quedaba en pie para asegurar una demolición rápida.

SEE IT: Eleven days after the Surfside building collapse, the remaining part of the building has been demolished over safety concerns. Here's the view of demolition from the water. https://t.co/RcHzNj4m9z pic.twitter.com/sUSojZHrtp

— CBS4 Miami (@CBSMiami) July 5, 2021