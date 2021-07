La agridulce historia de la voleibolista hispana que sobrevivió tras caer cuatro pisos en el derrumbe en Miami

De entre los escombros de la torre Champlain que se derrumbó en Surfside, Florida, surgen historias de dolor y esperanza. Algunas, como las de Deven Gonzalez son una mezcla de ambas.

La joven voleibolista de 16 años sobrevivió al colapso tras caer cuatro pisos junto a su madre, sin embargo su padre se encuentra entre las más de 100 personas que permanecen desaparecidas.

Deven se encuentra entre los sobrevivientes de la tragedia. Se encontraba en el noveno piso junto a su madre Andrea cuando se derrumbó una parte del edificio que ahora se sabe, tenía deficiencias estructurales.

La joven y su madre fueron rescatadas en el quinto piso. A la deportista la operaron un par de ocasiones por rotura de fémur, su madre Andrea luchó por su vida y estuvo varios días con un respirador artificial.

Lamentablemente, Edgar González, padre de Deven, está desaparecido y las esperanzas de encontrarlo vivo se desvanecen rápidamente.

Edgar Gonzalez is among the missing after the partial collapse of Champlain Towers South in #Surfside. His 16-year-old daughter, Deven, and his 41-year-old wife, Angela, survived the collapse, and are in the hospital. https://t.co/VyQhmdacRA

— NBC 6 South Florida (@nbc6) July 3, 2021