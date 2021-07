Luto en el Día de la Independencia: jugador de la NHL de 24 años murió por lesiones causadas por fuegos artificiales

Las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos no estuvieron exentas de una tragedia. Un lamentable accidente le ocurrió a Matiss Kivlenieks, jugador de hockey de 24 años, miembro de la plantilla de Columbus Blue Jackets en la NHL.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.

We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.

Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25

