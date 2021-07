Karol G repite top que deja parte de sus senos a la vista bailando la canción “Desacato Escolar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La colombiana Karol G no para de dar de qué hablar. No solo porque reapareció junto a Anuel AA en Miami, después de estos haber dicho que habían terminado, sino porque ahora volvió a repetir la hazaña de su último video musical “Poblado” Remix, donde dejó parte de sus senos por fuera de un top muy cortito que usó. La cantante bailó al ritmo de la canción del momento “Desacato Escolar” de Tokischa. Obviamente y cómo y como era de esperarse esto desató la euforia de sus fanáticos, quienes no pararon de lanzarle todo tipo de piropos.

La nominada recientemente doce veces a los Premios Juventud, al igual que sus amigas y colegas Natti Natasha y Becky G, volvió a enloquecer a sus fanáticos en Instagram al dejar parte de sus senos por fuera del top diminuto que llevaba puesto. Abajo tenía puesto un jean, llevaba su cabello azul y exhibió un tatuaje en el medio de los senos, los cuales quedaron parcialmente a la vista de todos, mientras Karol G hacía sexys movimientos en el espejo bailando el éxito de Tokischa: “Desacato Escolar”.

Karol G es un fenómeno de la música urbana y también de las redes sociales. Todo lo que publica de inmediato se convierte en tendencia y no deja de sorprender a todos sus fans. Desde hace dos semanas y en dos oportunidades distintas, la reguetonera ha dejado a más de uno botando la baba al usar un top muy pequeño que dejaba parte de sus senos a la vista. Ya sabe que es uno de los looks que más le está favoreciendo tomando en cuenta el estilo rockero que ha adoptado, tendiendo a usar prendas inspiradas en la década de los noventa. Como sea, siempre se ve hermosa y muy sexy.

Justo hace unos días, los fanáticos no sólo de la colombiana sino además los de su ex prometido, el también reguetonero Anuel AA, se dieron un respirito al alma. Resulta que la ex pareja reapareció junta en Miami y esto avivó los rumores de haber retomado su romance. Recordemos que estuvieron casi tres años unidos y el último año comprometidos.

Fue precisamente el programa “Suelta la Sopa”, el que los siguió y los pilló con unos amigos comiendo y pasándola bien en un restaurante de la ciudad de Miami. Karol G intentó burlar a los paparazzis pero le fue imposible. Como aseguró el periodista Berny García: “Su cabello azul la delató”.

De ser ciertos los rumores del regreso de la pareja más querida entre los cantantes de música urbana, Karol G y Anuel AA, los fanáticos de ambos estarían muy contentos. Muchos se mostraron preocupados hace semanas cuando Karol G se dejó ver a bordo de un yate en bikini, tomada y rodeada de hombres dando a entender que estaba atravesando tremendo despecho. Ojalá y pronto confirmen que el tiempo que se tomaron valió la pena y que queda pareja para rato.