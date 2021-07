Niña de 10 años murió baleada en su casa desde un auto en Nueva Jersey: sangriento feriado de Independencia nacional

Una niña de 10 años fue asesinada a balazos desde un vehículo en Vineland (Nueva Jersey) la noche del 4 de julio, en medio de un feriado sangriento que dejó al menos 150 muertos en todo el país.

La menor no identificada estaba en una casa en la cuadra 700 de W. Earl Drive alrededor de las 11:15 p.m. el domingo, Día de la Independencia, cuando un pistolero abrió fuego. Fue llevada al Inspira Medical Center, donde luego murió a causa de sus heridas.

Al momento no hubo más información disponible. La policía está trabajando para determinar si la niña era el objetivo previsto del pistolero. No se han realizado arrestos ni se ha divulgado información sobre ningún sospechoso.

La fiscalía está solicitando a cualquier persona que viva en el área compartir las cámaras de seguridad de sus casas entre las 9:30 y 11:30 p.m. del domingo. Y quien tenga información debe llamar al detective Christopher Johnson al 609-579-1431 o al 911, acotó NBC News.

