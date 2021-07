Latino arrestado por violento choque mortal en El Bronx, tras estar un año prófugo

John Vallejo fue arrestado tras ser buscado durante exactamente un año como sospechoso de causar un accidente mortal en El Bronx (NYC).

NYPD divulgó un video del violento impacto, sucedido el 30 de junio del año pasado, alrededor de las 6:20 p.m.

Vallejo, de 32 años, fue arrestado y acusado de un delito grave por causar y abandonar la escena de un accidente que resultó en la muerte de un padre de familia de 56 años, cuya minivan fue golpeada en el vecindario Hunts Point de El Bronx.

Según la policía, un sedán Mercedes Benz pasaba a toda velocidad por la intersección de Oak Point Avenue y Manida Street, cuando se estrelló contra el lado del conductor de la minivan Chrysler. El impacto hizo girar ese auto y golpear otro vehículo estacionado y desocupado.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 por el accidente descubrieron a un hombre no identificado inconsciente detrás del volante de la minivan. Fue llevado a un hospital cercano donde lo declararon muerto. El conductor del Mercedes saltó y huyó de la escena en otro vehículo, recordó Pix11.

Relentless follow up by your Highway Patrol CIS Detectives have resulted in the arrest of the hit & run driver that caused the death of a 56 year old father on June 30th of 2020 in the @NYPD41Pct. @NYPDTransport @NYPDnews. pic.twitter.com/2iRDoTMpHM

— NYPD Highway (@NYPDHighway) July 2, 2021