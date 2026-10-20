IRS envía cartas sobre un apoyo de hasta $1,000 para el retiro: quiénes podrían recibirlo

Una carta del IRS está avisando a algunos contribuyentes que podrían recibir hasta $1,000 anuales para sus ahorros de retiro. El beneficio, llamado Saver’s Match, comenzará con las aportaciones de 2027 y se solicitará en 2028.

Qué significa la carta CP321J

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS, por sus siglas en inglés) envía el aviso CP321J a personas que reclamaron el actual crédito para ahorradores, Saver’s Credit, en su declaración de 2025, o cuyos ingresos de ese año estaban dentro del rango de posible elegibilidad.

La carta es informativa y no requiere respuesta. Tampoco es necesario recibirla para participar: la aprobación dependerá de los ingresos y las aportaciones de 2027.

Cómo funciona la ayuda

Creado mediante la ley SECURE 2.0, Saver’s Match reemplazará al Saver’s Credit para las aportaciones elegibles a planes de retiro y cuentas individuales de jubilación, conocidas como IRA.

El Gobierno aportará hasta el 50% de los primeros $2,000 que ahorres durante el año.

Si depositas $2,000 y calificas para el porcentaje completo, añadirá $1,000. Si aportas $1,000, podría añadir $500.

No necesitas ahorrar el máximo. El IRS ofrece este ejemplo: guardar $20 mensuales suma $240 al año y puede generar una aportación federal de $120.

Un matrimonio podría recibir hasta $2,000 entre ambos si cada cónyuge cumple los requisitos y aporta lo suficiente.

Qué ingresos permiten recibirlo

El porcentaje depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés). Es una cifra fiscal calculada a partir de los ingresos declarados y determinados ajustes. El MAGI no equivale necesariamente al sueldo recibido en tu cuenta bancaria.

Si declaras como soltero o estás casado y presentas tu declaración por separado, puedes recibir esa ayuda completa si tus ingresos anuales no superan $20,500.

Si ganas más, el Gobierno aportará un porcentaje menor. Con ingresos de $35,500 o más, ya no recibirás esta ayuda.

Si declaras como jefe de hogar, puedes recibir la ayuda completa con ingresos anuales de hasta $30,750.

Por encima de esa cantidad, la aportación disminuye. Con $53,250 o más, ya no se otorga.

Si tú y tu cónyuge presentan una declaración conjunta, se consideran los ingresos de ambos.

Pueden recibir el porcentaje completo si sus ingresos anuales combinados no superan $41,000.

La ayuda disminuye si ganan más y deja de estar disponible cuando alcanzan $71,000.

Estas cantidades son límites de ingresos para calificar, no montos que recibirás. Después de 2027, los límites se ajustarán por inflación.

Los demás requisitos

Debes tener al menos 18 años al terminar el año fiscal, no ser dependiente de otro contribuyente ni estudiante según la definición fiscal aplicable, y ser residente de Estados Unidos para efectos tributarios.

También debes aportar a una cuenta elegible. Pueden contar las contribuciones a planes laborales 401(k), 403(b) y 457(b) gubernamentales, así como a cuentas IRA tradicionales o Roth.

Cuándo se solicita y dónde llega el dinero

Las aportaciones correspondientes a 2027 se reclamarán mediante el formulario 8880-A, junto con la declaración federal presentada en 2028. Los pagos comenzarán ese año.

Generalmente, el dinero irá directamente a una cuenta de retiro elegible, no llegará como cheque para gastar.

Si la aportación federal es inferior a $100, puede elegirse recibirla como crédito tributario reembolsable.

Los proveedores de cuentas y planes no estarán obligados a aceptar estos depósitos. Por eso conviene confirmar si tu cuenta puede recibirlos. Desde 2027, TrumpIRA.gov ofrecerá información sobre instituciones participantes.

Durante 2026 no necesitas realizar un trámite para obtener el beneficio. Puedes consultar las reglas en la página oficial del IRS sobre Saver’s Match.

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