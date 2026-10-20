Hotel en Times Square ofrece hasta $42.37 por hora para limpieza de habitaciones

El hotel W New York – Times Square busca personal para limpiar habitaciones en un puesto de suplencia de tiempo completo. La vacante ofrece un sueldo de entre $31.78 y $42.37 por hora, turno diurno y acceso sin experiencia laboral previa relacionada.

Qué tipo de empleo ofrece

La posición se llama Substitute Room Attendant, que significa personal de limpieza de habitaciones para cubrir suplencias.

Pertenece al área de limpieza y lavandería y está identificada con el número de empleo 26123923.

El hotel forma parte de W Hotels, una de las marcas de Marriott International.

El trabajo combina el mantenimiento de las habitaciones con la atención a solicitudes de huéspedes y la coordinación con otros departamentos.

La remuneración corresponde a un rango de $31.78 a $42.37 por hora.

Cuáles son las tareas diarias

Al comenzar sus labores, la persona contratada deberá abastecer el carrito con los materiales necesarios y trasladarlo al área asignada.

Antes de entrar a una habitación, tendrá que seguir los procedimientos del hotel para comprobar que puede acceder y que está desocupada.

Las actividades incluyen cambiar sábanas y toallas, tender camas, doblar toallas, limpiar baños y reponer artículos de uso personal y otros suministros.

También deberá retirar basura, ropa de cama sucia y artículos del servicio de alimentos a la habitación; ordenar escritorios y muebles; quitar polvo, pulir superficies y eliminar marcas de paredes y mobiliario.

El trabajo comprende aspirar alfombras y cuidar los pisos de habitaciones y pasillos.

Además, habrá que verificar que los aparatos estén presentes y funcionen, y reportar problemas de mantenimiento o riesgos de seguridad.

Qué requisitos debes cumplir

Para este puesto no se exige diploma de preparatoria ni su equivalente GED. Tampoco se requiere experiencia relacionada, experiencia como supervisor, licencia o certificación.

Sí es necesario poder realizar las actividades físicas del trabajo.

Entre ellas están mover, levantar y colocar objetos de hasta 25 libras, aproximadamente 11.3 kilos, sin ayuda. Para cargas superiores se contempla asistencia.

La persona también debe poder empujar y jalar un carrito cargado sobre superficies inclinadas o irregulares, agacharse, arrodillarse, estirarse y permanecer de pie o caminar durante periodos prolongados.

Se requiere habilidad para manipular objetos de distintos tamaños y pesos, además de coordinación entre manos y vista.

Atención al huésped y seguridad

El personal deberá responder con prontitud a las solicitudes, comunicarse de forma clara y profesional, colaborar con el equipo y ayudar a huéspedes con discapacidad.

También tendrá que mantener una presentación y un uniforme limpios, proteger la información confidencial, almacenar correctamente materiales inflamables y completar las capacitaciones de seguridad correspondientes.

Cómo presentar la solicitud

Puedes solicitar el empleo en la página oficial de Marriott Careers, verificando el número 26123923 y el nombre W New York – Times Square.

Marriott mantiene una política de contratación sin cobros: no solicita dinero ni exige cuotas a los candidatos durante el proceso.

La compañía también establece igualdad de oportunidades y prohíbe la discriminación por discapacidad, condición de veterano y otras características protegidas por la ley.

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