República Dominicana manda en Tampa Bay: el súper prospecto Vidal Bruján debutó en MLB con los Rays

Vidal Bruján es el último súper prospecto oriundo de República Dominicana que debuta en MLB. El segunda base de 23 años recibió el llamado de Tampa Bay Rays y se unió a su compatriota Wander Franco como las futuras estrellas del béisbol que debutan este año, ambas en el equipo de la bahía de Florida.

Su camino inició con un hit y una impulsada. Rápida primera impresión de Vidal Bruján en “The Show”. El oriundo de San Pedro de Macoris fue parte de la doble tanda de partidos que tuvo Tampa Bay ante Cleveland, encuentros que ganaron de forma dominante: 8-1 y 4-0.

Culminó la doble jornada con el único hit mencionado en seis turnos. Durante el turno en el cual se embasó, también se robó una base y terminó anotando su primera carrera en las Grandes Ligas.

Tras el partido, Bruján agradeció con mucha emotividad vivir este momento: “Realmente no puedo creer lo que me está pasando, y si esto es un sueño, por favor no me despierten. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a todos y cada departamento de la organización de los Rays que jugaron un papel en mi desarrollo“.

Vidal Bruján también demostró sus dotes defensivos apenas debutó, con una notable atajada para evitar un hit. Joyita a la defensiva.

¿Quién dijo próxima estrella de cinco herramientas? Bienvenido, Vidal.