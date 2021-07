Sin sostén, Yanet García presume sus atributos en ajustado bodysuit hilo dental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García volvió a exhibir su erotismo y sensualidad en redes sociales al presumir su espectacular figura con un arriesgado modelito que está dando de qué hablar.

Este miércoles, la bella mexicana aprovechó para subir a su cuenta de Instagram un video en el que hace promoción a su contenido en OnlyFans, posando atrevida para la cámara, enfundada con un ajustado bodysuit de red tipo hilo dental con el que desafió la censura, debido a que la joven no llevaba puesto sostén a la hora de enseñar sus curvas para sus casi 14 millones de admiradores.

“The weather is going to be ☀️🔥 @yanetgarciahealthcoach. Suscribe to my @onlyfans ❤️”, es el texto que acompaña el clip que en pocas horas ha sumado más de un millón 310 mil visualizaciones.

Como era de esperarse, los elogios no se hicieron esperar.

“Perfección pura ❤️❤️”, “Que delicia de mujer 😍😍” y “Mamacita hermosa 🔥🔥”, son solo algunos de los piropos que se pueden leer en la publicación.