Jair Bolsonaro vaticina la final de la Copa América 2021: “Brasil le ganará 5-0 a Argentina”

La final de la Copa América 2021 es tan mediática que también repercute en la política. En la cumbre del Mercosur, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, vaticinó el resultado del partido de este sábado entre Brasil y Argentina. Por supuesto, abogó por su país, y señaló que la vigente campeona “ganará 5-0”.

Bolsonaro, en medio de la reunión con el resto de mandatarios, incluido Alberto Fernández, presidente de Argentina, decidió introducir brevemente el tema de la Copa América, de forma jocosa.

“Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina, que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado: 5-0. Levanto la mano y digo 5-0. Pero, pasado esto, preciado Fernández, sepa que siempre va a querer (Brasil) lo mejor para Argentina“, concluyó, sonriendo.

💬Jair Bolsonaro, Brazil President

"I'd like to give a special mention to President of Argentina, the only rivalry between our nations will happen on Saturday at Maracana. I'll anticipate the score: 5-0."#CopaAmerica @SelecaoTalk @Brazil_Selecao @BrazilSoccer___ @ARG_soccernews pic.twitter.com/d1n4ak2rO7

