Covid-19: los mejores alimentos para contrarrestar los efectos secundarios de la vacuna

Sin lugar a dudas la vacuna de Covid-19 es uno de los temas del momento a nivel mundial y uno de los aspectos que más ha llamado la atención son los efectos secundarios que se suelen presentar horas después. Si bien suelen variar en grado de intensidad, cada día son más las personas que se interesan en tomar medidas para disminuir estos síntomas. Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las mejores recomendaciones de los CDC y médicos para obtener más información sobre las recomendaciones dietéticas antes y después de la inyección. Como tal no se requiere de una dieta especial para vacunarse, pero sí existen magníficos aliados naturales para hacer más llevadera la recuperación post-vacuna.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los efectos secundarios de la vacuna suelen variar en cada persona, sin embargo a grandes rasgos y de manera general se han reportado: dolor en el brazo, escalofríos, fiebre, cansancio, dolor muscular y de cabeza y diarrea.

¿Qué papel juega la comida, si es que tiene alguno? Existen muchas preguntas al respecto, una de las más frecuentes es sobre la efectividad de ciertas bebidas y alimentos para minimizar los síntomas y apoyar al sistema inmunológico. Los expertos coinciden en que algunos aspectos juegan un papel determinante, solo por mencionar algunos: el consumo de alcohol, la hidratación, la calidad del sueño y el consumo de alimentos antiinflamatorios.

1. Apuesta por el consumo de alimentos antiinflamatorios

Es importante mencionar que no hay suficiente investigación para respaldar que los alimentos o suplementos antiinflamatorios como la vitamina C y otros, harán que la vacuna sea más efectiva. Sin embargo se ha comprobado que el consumo de alimentos que brillan por su densidad nutricional y la ingesta de vitamina C, son de gran ayuda para fortalecer al sistema inmunológico. Se cuenta con referencias interesantes al respecto, tal es el caso de las declaraciones del Dr. William Li, cofundador y director médico de la Angiogenesis Foundation y autor de Eat To Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself, quien afirma que todas las vacunas Covid se han probado en personas que consumían sus dietas habituales, esto quiere decir que son efectivas sin ninguna preparación nutricional especial. Por lo tanto es importante ser cauteloso con el consumo de cualquier suplemento o producto, sin embargo lo que sí recomienda fielmente es basar la dieta en el consumo de alimentos integrales. Las sugerencias más destacadas son: consumir abundantes frutas y verduras, y en general productos de origen vegetal como legumbres, semillas, frutos secos y cereales de grano entero ¿Cuáles son los productos que más recomiendan los especialistas? Los de mayor potencial antiinflamatorio: aceite de oliva virgen extra, almendras y nueces, pescados grasos, caldo de pollo, arándanos, ajo, jengibre, vegetales de hoja verde y chocolate oscuro. La cúrcuma es una especia con propiedades antiinflamatorias y se puede rociar en los alimentos o consumir en té. El pescado también es antiinflamatorio, y el salmón, la caballa, las sardinas, las anchoas y el arenque tienen la mayor cantidad de omega-3 antiinflamatorios. También se aconseja el consumo particular de aceite de pescado (grasas omega-3) en realidad se convierten en compuestos llamados ‘resolvinas’, lo que significa que están resolviendo la inflamación. A grandes rasgos podemos decir que una dieta saludable que se mantiene a largo plazo tiene el poder de mejorar la inmunidad, ayudar al organismo a combatir mejor las infecciones y estimula la respuesta inmunitaria a la vacunación.

2. Sobre los alimentos procesados

No es ninguna novedad decir que un alto consumo de alimentos procesados, es el enemigo más letal de la buena salud y una de las principales causas en el desarrollo de enfermedades crónicas. Por lo tanto evitarlos es una medida de por vida, no solo cuando vamos a recibir una vacuna. Sin embargo de manera particular se recomienda antes de la vacuna evitar la ingesta de todo aquello que contenga aceites vegetales como el de maíz y soja, y otros similares que normalmente aparecen en la lista de ingredientes de la mayoría de los productos procesados. ¿La razón? Son elementos exclusivamente inflamatorios y deben evitarse. Sin lugar a dudas una de las medidas más contundentes es evitar el consumo de alimentos procesados y comidas rápidas, ayuda al sistema inmunológico a funcionar mejor y reduce la inflamación en el cuerpo.

3. Evita asistir a la vacuna con el estómago vacío

No es necesario ayunar la noche anterior a la vacuna Covid como suele acostumbrarse para otros procedimientos. De hecho se ha comprobado que no es una práctica recomendable, puede generar mareos y en algunas personas aumenta la probabilidad de desmayarse si tienen naúseas o pánico a las agujas. Los expertos coinciden en que la mejor recomendación es consumir un desayuno ligero elaborado en casa, es decir con el menor procesamiento posible. Algunas buenas recomendaciones: yogurt natural, fruta, avena, cereales integrales y huevos.

4. Abundantes líquidos naturales

Por último y no menos importantes, una de las sugerencias más relevantes para mantenernos fuertes ante los posibles efectos secundarios de la vacuna, es la hidratación. Los expertos coinciden en que mantenerse adecuadamente hidratado antes y después de recibir la vacuna Covid es extremadamente importante: no solo todo en el cuerpo funciona mejor en un estado bien hidratado, sino que a algunas personas con fobia a las agujas e historial de desmayos les irá mucho mejor si aparecen hidratadas. También es indispensable para fortalecer al sistema inmune y disminuir algunas molestias relacionadas con la fiebre, dolor de cabeza y muscular. Apuesta por el consumo de frutas y verduras, son un poderoso hidratante natural, jugos y licuados naturales, también las sopas a base de caldos son un básico. De hecho se ha comprobado que el caldo de pollo es simplemente una de los mejores aliados en todo el proceso de vacunación.

