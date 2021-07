52 trabajadores mueren encerrados en una fábrica que se incendió en Bangladesh

Al menos 52 personas murieron y 50 resultaron lesionadas cuando un incendio masivo arrasó una fábrica de alimentos y bebidas al este de la capital, Dhaka, en Bangladesh, informaron las autoridades.

El dueño de la fábrica y otras siete personas, incluyendo cuatro de sus hijos, fueron detenidas y acusadas de homicidio, indicó la policía hoy sábado, a la vez que abrió una investigación paralela porque había niños de 11 años trabajando en la planta, destacó Deutsche Welle.

El fuego comenzó el jueves por la tarde en la planta baja de una fábrica de seis pisos de “Hashem Foods Ltd”. en Rupganj, dijo Debashis Bardhan, subdirector del servicio de bomberos y defensa civil. La presencia de productos químicos y sustancias inflamables como polietileno y mantequilla clarificada contribuyó a las llamas y dificultó su control, informó la agencia de noticias estatal Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS).

Tres personas murieron cuando saltaron del techo el jueves después de sufrir quemaduras por el incendio. Casi ninguno de las docenas de cuerpos recuperados el viernes dentro del edificio pudo ser reconocido.

Cada uno de los pisos del edificio tenía aproximadamente 35,000 pies cuadrados (3,250 metros cuadrados) pero sólo se podía acceder a ellos por dos escaleras, lo que significa que muchos trabajadores no pudieron salir cuando el fuego se extendió. Además, una de las puertas que conducían hasta el techo estaba cerrada, informó Reuters.

Veinticinco personas fueron rescatadas del edificio, dijeron las autoridades. Hubo unos 50 heridos, la mayoría trabajadores. El fuego fue controlado el viernes por la tarde y los familiares de los empleados desaparecidos estaban organizando manifestaciones fuera y alrededor de las instalaciones de la fábrica.

La administración del distrito Narayanganj ha formado un comité de investigación de cinco miembros para examinar el incidente.

En 2013, más de 1,000 personas murieron cuando una fábrica de ropa entera colapsó en la capital de Bangladesh, lo que puso en el centro de atención los estándares de seguridad para los trabajadores del país, una gran proporción de los cuales labora en la industria de la confección, recordó CNN.

