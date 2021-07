El plan de 7 pasos que intenta reinstalar a Trump en la Casa Blanca

Las historias conspirativas entre los republicanos seguidores del expresidente Donald Trump continúan y ahora un grupo que acude a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, Texas, distribuye un plan de siete pasos para reinstalar al exmandatario en la Casa Blanca.

La llamada “Tarjeta Trump”, reportada por primera vez por Forbes, retoma el plan de que el exmandatario compita el 2022 por una posición en la Cámara de Representantes, lo que le permitiría hacerse de la presidencia, que actualmente sustenta la demócrata Nancy Pelosi (California).

De esa forma podría “liderar” un juicio político y destitución del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y, al ser el tercero en la línea de sucesión, Trump volvería a ser mandatario.

Se reporta que la tarjeta fue hecha y distribuida por un grupo llamado Patriots SOAR, que no está asociado con los organizadores de CPAC, pero acude a ese encuentro.

El plan, que supone un camino complicado y lleno de teorías conspirativas, permitiría al expresidente “corregir” las actas sobre su triunfo electoral, ya que según el grupo Trump ganó en 2020.

Biden y Harris serían acusados de “impostores” y ¡tará!, el expresidente Trump volvería a la Casa Blanca.

CPAC attendee sent me this pic of a card they were handed about a “7-pt. plan to restore Donald J. Trump in days, not years,” which involves installing Trump as speaker and ousting Biden & Harris. pic.twitter.com/dS0tQ5jW7b

— Andrew Solender (@AndrewSolender) July 9, 2021