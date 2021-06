La propuesta de que Trump compita por la Cámara y el puesto de Nancy Pelosi

El expresidente Donald Trump no ha dejado de hacer campaña, aunque en este momento la hace a favor de sus aliados que se lanzarán a la elección intermedia del 2022, pero hay una extraña idea que al exmandatario le pareció “interesante”: competir para ser representante en la Cámara y, eventualmente, ser el portavoz.

Así es. No es una fantasía o teoría de conspiración, el republicano escuchó la sugerencia durante una entrevista y respondió con entusiasmo al plan que lo pondría frente a frente con Nancy Pelosi (California), presidenta de la Cámara.

Wayne Allyn Root, un presentador de noticias conservador entrevistó al expresidente, según publicó el Washington Times.

“¿Por qué no, en lugar de simplemente esperar hasta 2024, y espero que se postule en 2024, pero por qué no postularse en 2022 para el Congreso de los Estados Unidos? Un escaño de la Cámara en Florida, ganar a lo grande, llevarnos a una victoria aplastante, tomando la Cámara por 50 escaños y luego se convierte en el presidente de la Cámara”, dijo con seriedad Root.

El expresidente no dudó.

“Sabes, es muy interesante. Eso es muy interesante. Y la gente ha dicho, postúlate para el Senado, está bien, postúlate para el Senado, pero ¿sabes qué? Tu idea podría ser mejor. Es muy interesante“, expresó.

Right-wing commentator Wayne Allyn Root urged Trump to run for a House seat, become Speaker of the House, and then launch criminal investigations into Biden and impeach him. Trump was intrigued: "It's very interesting." pic.twitter.com/5ECkSABDbi

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) June 4, 2021