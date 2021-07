Policía de Nueva York golpea en la tráquea a mujer en un Walmart: ya fue suspendido

Un policía de Nueva York fue puesto en licencia por golpear en la garganta a una mujer durante una trifulca en un Walmart.

El Departamento de Policía de DeWitt dio baja temporal a Rory Spain, quien aparece en un video que circuló en las redes sociales dando una paliza a Tyreana Edmonds, quien intentó morderlo.

El oficial del norte del estado de Nueva York intervino tras un reporte al 911 de hechos violentos en un Walmart de East Syracuse. Presuntamente, dos mujeres golpearon en la cara a empleados y les rociaron gas pimienta.

Las mujeres fueron detenidas y liberadas con citas a la Corte para rendir cuentas, sin embargo el escándalo por presunto abuso policial sigue encendido.

El Departamento de Policía de DeWitt hizo público el video e informó que Spain estaba de baja temporal mientras se realizan las investigaciones.

En el video se observa el forcejeo de Spain con Edmonds y el consecuente puñetazo en la garganta. Después el oficial somete en el piso a la mujer.

La policía aseguró que varios empleados fueron amenazados y golpeados en la cara y dos mujeres rociaron con gas pimienta a los clientes, incluidos niños. Las mujeres fueron identificadas como Edmonds y su hermana, Tajenik Byrd.

July 4th Tyreana Edmonds was assaulted ina New York Walmart by a Dewitt “peacekeeper” Rory Spain. Tha officers inability to deescalate an already fueled fire cause tha altercation between Edmonds and Spain to combust. pic.twitter.com/UpE8Q9sbQu

— Mizan ;/ (@Hello_Mizan) July 10, 2021