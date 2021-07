25% más robos de autos en Nueva York: ladrones muy jóvenes y con marcas preferidas

Hasta 639 autos han sido robados en un sólo día en Nueva York, según las últimas estadísticas de NYPD, lo que seguramente elevará el costo de asegurar esa propiedad en la ciudad, advierten los expertos.

En lo que va de año, los casos han subido 25%, con 4,473 robos reportados hasta el 4 de julio, en comparación con 3,580 en el mismo período en 2020. Los ladrones están teniendo un apogeo en El Bronx, donde ha habido un aumento del 54%, muy por encima de Brooklyn (12%) y Queens (9%)

En Manhattan, el problema aparentemente se concentró en Midtown North Precinct, que abarca Midtown e incluye cuadras al sur de Central Park. Ahí se han llevado 426 vehículos este año, en comparación con 260 en 2020, lo que equivale a un aumento del 64%.

Staten Island es el único condado de NYC donde el robo de automóviles ha bajado este año (-14%), con 94 casos en comparación con 109 en el primer semestre el año pasado.

La policía de Nueva York dice que normalmente los robos de automóviles aumentan en el verano porque la gente circula más. El año pasado fue al revés: el departamento culpó en parte a la reforma penal estatal y al confinamiento del coronavirus por el aumento, diciendo que los ladrones de autos atacaban más porque los residentes de la ciudad no estaban moviendo tanto sus vehículos.

Los robos a menudo ocurren cuando las llaves se dejan en los automóviles, o los conductores descuidan sus vehículos con el motor en marcha, advierte NYPD. En 2020 la policía estaba viendo un “grupo demográfico más joven”: más ladrones menores de 18 años. Y los Honda de último modelo eran “por mucho” los más buscados, seguidos por los Toyota.

Este año, los cinco primeros modelos de autos en la mira son, en orden: Ford Econoline, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry y Honda Civic, según NYPD, destacó New York Post.

NYPD ha reportado un aumento en el número de autos robados desde principios de año. Los casos varían en dramatismo y algunos terminan en persecuciones y accidentes: en junio un vehículo diplomático del cónsul general de Qatar en Nueva York fue sustraído en Midtown East Manhattan por un ladrón que luego se estrelló contra varios autos y un restaurante extendido al aire libre por la pandemia. Días después, se llevaron una ambulancia parada frente al hospital Mount Sinai West en Hell’s Kitchen.

Más recientemente, el 2 de julio, los policías frustraron a un ladrón en Sunset Park, Brooklyn, que se escapó con un niño de 2 años en la parte de atrás del auto. El menor estuvo desaparecido durante más de una hora, hasta ser encontrado ileso cerca de Brooklyn Bridge Park, donde el sospechoso fue arrestado.

