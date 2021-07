Biden se lanza contra republicanos que siguen discurso de Trump sobre elecciones: “Si perdiste aceptas los resultados”

El presidente Joe Biden criticó a los estados republicanos que buscan modificar leyes electorales tras la derrota del expresidente Donald Trump en noviembre del 2020.

“En Estados Unidos, si pierdes, aceptas los resultados“, dijo el mandatario. “Les pediremos a mis amigos republicanos en el Congreso, estados, ciudades y condados que se levante, por el amor de Dios… y ayuden a prevenir este esfuerzo concertado para socavar nuestra elección y el derecho sagrado al voto. ¿No tienen vergüenza?”.

Los comentarios del mandatario surgen en medio del conflicto de republicanos en Texas, apoyados por el gobernador Greg Abbott, que impulsan reformas electorales que afectarían a ciertos grupos de votantes, como los latinos.

Incluso las teorías de conspiración de Trump continúan y recientemente llamó “patriotas” a los cientos de personas que tomaron con violencia el Capitolio, siguiendo su discurso sobre el resultado electoral.

“Obedeces la Constitución. Tratas de nuevo. No utilizas datos falsos y luego tratas de echar abajo el experimento estadounidense solamente porque eres infeliz. Eso no es el arte de gobernar. Eso es egoismo”, agregó el presidente Biden.

President Biden: "In America, if you lose, you accept the results. You follow the Constitution. You try again. You don't call facts fake and then try to bring down the American experiment just because you're unhappy. That's not statesmanship. That's selfishness." pic.twitter.com/lSitXt3Gho

— CSPAN (@cspan) July 13, 2021