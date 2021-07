Khabib Nurmagomedov explicó las razones por las que Conor McGregor “está acabado” tras su lesión en UFC 264

Khabib Nurmagomedov tiene claro cuál será el futuro de Conor McGregor. El irlandés se fracturó la tibia y perdió la trilogía ante Dustin Poirier en UFC 264, viendo sus opciones de aspirar de nuevo al título de la división de peso ligero reducidas a la mínima expresión. Para el ruso no hay nada que hacer: “McGregor está acabado“.

“Tiene buena edad (32 años), pero con lo que le pasó a su mente y piernas, este hombre está acabado“, aseguró.

Nurmagomedov explicó que la imagen dada por Conor McGregor desde hace años no ha sido la mejor para el deporte, dando a entender que la fama y el dinero mostraron realmente quién es.

Por supuesto, la lesión en la pierna es otro factor que Khabib toma en cuenta a la hora de explicar las razones por las cuales no deberíamos esperar un gran regreso de “Notorius”.

