La verdad tras la discusión de Justin Bieber y su esposa Hailey en Las Vegas

Desde hace unas horas circula por TikTok un vídeo que acumula más de un millón de visionados y que muestra la supuesta discusión en la que Justin Bieber se enzarzó con su esposa Hailey Bieber durante el viaje que realizaron a Las Vegas el pasado fin de semana para acudir juntos al evento organizado para presentar la marca de tequila de Kendall Jenner, que contó con la actuación del cantante.

En la grabación, que ya ha sido eliminada, se puede ver al joven matrimonio saliendo del club Delilah alrededor de las dos de la madrugada mientras Justin Bieber, ataviado con una camiseta verde, grita acaloradamente a escasos centímetros del rostro de la modelo. Las críticas no han tardado en lloverle debido al trato poco respetuoso que habría dedicado a su esposa.

WHO COULD’VE SEEN THAT COMING: Video of interaction between Justin Bieber and Hailey Bieber after Justin’s performance caused some on TikTok to be concerned and assume he’s yelling at Hailey. However, people who were present at the event said Justin was just excited. pic.twitter.com/HfWYg61Y4Y

— Def Noodles (@defnoodles) July 11, 2021