Vladimir Guerrero Jr. usó un guante personalizado y muy especial en su consagratorio Juego de Estrellas de MLB

Vladimir Guerrero Jr. está viviendo una temporada de ensueño en MLB. Y una de sus jornadas consagratorias ya ocurrió: fue en el Juego de Estrellas, en el que bateó un monstruosos jonrón y se llevó el premio al MVP del partido. Así como galardón se lo dedicó a su padre, también el guante que utilizó en su noche mágica fue inspirado en Vladimir Guerrero.

“Vladdy Jr.” utilizó un guante personalizado, el cual tenía de forma repetida una foto de cuando era niño y acompañó a su padre durante la pasantía de éste por los Montreal Expos, el primer equipo en la carrera de Vladimir Guerrero Sr.

En la foto, padre e hijo muestran su gorra y su casco para los fans. Sin duda alguna, es una foto que atesora de muy buena forma la estrella de los Toronto Blue Jays. También habla de la buena relación con su padre, quien siempre lo ha apoyado en su camino.

Vladimir Guerrero Jr.’s All-Star Game glove is wrapped with the iconic photo of him and his Dad.

En el All-Star Game, Guerrero Jr. bateó un cuadrangular de 468 pies, el más largo registrado hasta la fecha en un clásico de mitad de temporada. El batazo aumentó la ventaja de la Liga Americana, que terminó venciendo a la Liga Nacional (5-2).

WELCOME TO THE #ALLSTARGAME , VLADDY. pic.twitter.com/h3c93bBMn2

Para concluir con la jornada se llevó el galardón al Jugador Más Valioso, que dedicó a su padre con unas palabras muy cercanas. No cabe duda de que Vladimir Guerrero Jr. va por el camino correcto en MLB. El MVP dominicano.

"It means the world to me and I just want to thank my Dad."

As he became the youngest MVP in MLB All-Star Game history, Vladimir Guerrero Jr. had a special message for his Dad, @VladGuerrero27: pic.twitter.com/pC6vc8CkvY

— Sportsnet (@Sportsnet) July 14, 2021