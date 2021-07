Fabricante de armas causa polémica en Utah por crear pistola parecida a juguete de Lego

Gran polémica ha generado la empresa fabricante de armas Culper Precision, la cual está asentada en Utah, luego de que sacara al mercado una pistola semiautomática que parece ser una de juguete fabricada con los famosos bloques de Lego.

La polémica pistola en cuestión se denomina Block19; su costo oscila entre los $549 y $765 dólares y justamente su exterior luce como si se tratara de un arma de juguete, lo cual ha levantado muchas opiniones en contra de diversos padres de familia que piden sea retirada del mercado.

“Nuestra organización se puso en contacto con Lego, que luego envió una carta de notificación formal al irresponsable fabricante de armas”, tuiteó este martes Shannon Watts, fundadora de la asociación Moms Demand Action, que busca la implementación de leyes de control de armas más estrictas.

This "Lego Glock" is an actual thing you can buy, build and shoot: "…honestly what childhood toy is more welcoming than a big ole pile of blocks:” https://t.co/wBXl5GP6an

Unintentional shootings among children have risen by 30% in the past year. pic.twitter.com/ZmQXiefOE7

— Shannon Watts (@shannonrwatts) July 8, 2021