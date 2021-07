Los estadounidenses que deben presentar una declaración enmendada para recibir reembolso bajo exención de $10,200 en pago de impuestos por desempleo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque la mayoría de los contribuyentes elegibles al reembolso por la exención de $10,200 en el pago de impuestos por desempleo, en algunos casos, las personas deben presentar una declaración de impuestos enmendada para que se pueda procesar el mismo.

En el comunicado de prensa del IRS este martes en el que anunció la liberación de otros 4 millones de pagos bajo este concepto, la agencia enumera tres instancias en las que los contribuyentes deben someter una declaración de impuestos enmendada.

En todos los casos, las personas son elegibles para créditos fiscales.

“La mayoría de los contribuyentes no necesitan tomar ninguna acción y no hay necesidad de llamar al IRS. Sin embargo, si, como resultado de la compensación excluida de desempleo, los contribuyentes ahora son elegibles para deducciones o créditos que no se reclamaron en la declaración de impuestos original, deben presentar un Formulario 1040-X, Declaración Enmendada del Impuesto Estadounidense Sobre los Ingresos Personales”, precisó la entidad en el parte de prensa.

Los estadounidenses que deben ajustar su información contributiva y presentarla al IRS son los siguientes y citamos:

• no presentaron un Anexo 8812 con la declaración de impuestos original para reclamar el Crédito tributario por hijo adicional y ahora son elegibles para el crédito después de la exclusión de compensación de desempleo

• no presentaron un Anexo EIC con la declaración de impuestos original para reclamar el Crédito tributario por ingreso del trabajo (con dependientes calificados) y ahora son elegibles para el crédito después de la exclusión de compensación de desempleo

• ahora son elegibles para cualquier otro crédito y/o deducciones que no se mencionan a continuación. Asegúrese de incluir cualquier formulario o anexo requerido

Los estadounidenses que no necesitan presentar una declaración de impuestos enmendada son los siguientes y citamos:

• ya presentaron una declaración de impuestos y no reclamaron la exclusión de desempleo; el IRS determinará la cantidad tributable correcta de la compensación por desempleo y el impuesto

• tienen un ajuste, debido a la exclusión, que resultará en un aumento en los créditos no reembolsables o reembolsables reportados en la declaración de impuestos original

• no reclamaron los siguientes créditos en su declaración de impuestos, pero ahora son elegibles cuando se aplica la exclusión de desempleo: el Crédito de recuperación de reembolso, el Crédito tributario por ingreso del trabajo sin dependientes calificados o el Crédito tributario de prima adelantado. El IRS calculará el crédito y lo incluirá en cualquier pago excesivo

• presentaron una declaración de impuestos conjunta, vivieron en un estado de propiedad comunitario e ingresaron una cantidad de exclusión más pequeña de la que tenían derecho en el Anexo 1, línea 8.

Dos lotes de envíos de reembolsos confirmados

El IRS anunció esta semana otro lote de reembolsos que serán enviados a unos 4 millones de contribuyentes por pagos en exceso por la compensación que recibieron de desempleo el año pasado.

“Para esta ronda, el IRS identificó aproximadamente 4.6 millones de contribuyentes que pueden necesitar un ajuste. De ese número, se espera que aproximadamente 4 millones de contribuyentes reciban un reembolso. El promedio del reembolso es de $1,265, lo que significa que algunos recibirán más y algunos recibirán menos”, explicó la oficina.

El “Plan de rescate estadounidense” de la Administración Biden aprobado en marzo pasado excluyó hasta $10,200 de la compensación por desempleo de 2020 de los cálculos de ingresos tributables.

“La exclusión fue aplicada a individuos y parejas casadas cuyo ingreso bruto ajustado modificado fue inferior a $150,000”, detalló la entidad sobre el requisito de elegibilidad.

Nuevos depósitos directos disponibles desde el 14 de julio

Los depósitos de esta ronda serían accesibles a los recipientes mediante depósito directo ayer miércoles. En el caso de los cheques en papel por correo postal, la agencia dijo que comenzaría los envíos este viernes.

“El IRS emitió previamente los reembolsos relacionados con la exclusión de compensación por desempleo en mayo y junio, y continuará emitiendo reembolsos durante todo el verano“, indicó la entidad.

El reporte previo a este sobre los envíos de los reembolsos bajo la exención contributiva corresponde al 4 de junio.

En el mismo, la agencia confirmó la entrega de unos 2.8 millones de reembolsos a contribuyentes elegibles a los pagos.

En total, unos 13 millones de personas en EE.UU. son acreedores de los fondos por pagar en exceso impuestos por desempleo.

“Para aliviar la carga de los contribuyentes, el IRS ha estado revisando los Formularios 1040 y 1040SR que se presentaron antes de la promulgación de la ley para identificar aquellas personas que necesitan un ajuste. Para los contribuyentes que pagaron en exceso, el IRS reembolsará el pago excesivo, lo aplicará a otros impuestos pendientes u otras deudas federales o estatales”, puntualizó la agencia.

