Nadie a salvo en Nueva York: veterano del Ejército baleado defendiendo niños que jugaban en 5ta Avenida, Harlem

Wilbert Grier, veterano del Ejército, engrosó la lista de transeúntes inocentes alcanzados por balas en la ola de violencia que vive Nueva York.

Grier, de 59 años, recibió un disparo el martes por la noche después de quedar atrapado en un fuego cruzado en East Harlem e intentar proteger a unos niños en la acera con un amigo.

Para su fortuna sobrevivió tras ser alcanzado por una bala en la parte superior del torso en medio de los disparos que estallaron durante una pelea entre dos grupos de jóvenes cerca de una tienda de víveres en la 5ta Avenida y la calle 118 Este.

Hablando desde su apartamento anoche tras salir del hospital, Grier dijo al New York Post que “la adrenalina entró en acción”, y su primer instinto fue proteger a los niños que jugaban cuando las balas comenzaron a volar.

“Tuvimos que proteger a los niños, porque estaban disparando hacia allá”, afirmó. “Teníamos niños jugando [afuera] y luego tuvimos niños dentro de la tienda”. “Sabía que me habían golpeado, pero sabía que podría tener que tomar otra (bala), para (proteger a) los niños”, añadió.

Después de que le dispararon, Grier dijo que él y un trabajador de la tienda entraron y cerraron la puerta. Más tarde fue llevado al Harlem Hospital en condición estable.

Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre armado abriendo fuego en la acera, apuntando al otro lado de la calle, mientras un grupo huye detrás de él. La policía dijo ayer que habían arrestado a Jabari Albright, de 18 años, en relación con el tiroteo y lo acusaron de intento de asesinato.

La ola de violencia armada que vive la ciudad llevó al gobernador Andrew Cuomo a declarar un estado de emergencia y al virtual próximo alcalde Eric Adams a visitar la Casa Blanca en procura de ayuda.

Heroes like this guy are too few and far between. God bless him.https://t.co/2l3BeAHpRk pic.twitter.com/cF1piWfCS3

— Francesco M Pecoraro (@FMPTheShepherd) July 15, 2021