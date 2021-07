Trabajadora USPS robó millones de dólares en money orders y cheques de desempleo enviados a Nueva York; su cómplice presumió en Telegram

Jalessa Wallace, trabajadora postal de USPS en Nueva York, y su supuesto novio Willie Cook fueron acusados ​​de robar giros postales en blanco y tarjetas de beneficios de desempleo, acumulando millones de dólares, anunció una fiscal federal.

“Como se alega, la demandada, una funcionaria pública de confianza, robó miles de giros postales del Servicio Postal y tenía en su poder tarjetas de beneficios por desempleo del Departamento de Trabajo, lo que le dio a ella y a su co-conspirador acceso a más de $3 millones en efectivo”, declaró la fiscal federal Jacquelyn Kasulis. “Esta oficina procesará enérgicamente a los empleados del gobierno que exploten sus puestos para beneficio personal y abusen de la confianza pública”.

Los cargos se derivan de una investigación que comenzó en febrero, cuando se reportó la desaparición de 10,000 giros postales (money orders) en blanco en la oficina de correos de Utica Avenue en Brooklyn.

El viernes pasado, agentes federales ejecutaron órdenes de registro y recuperaron en la residencia de Wallace (30) en Brooklyn más de 3,000 de los giros postales robados. Luego hallaron otros 300 en el domicilio de Cook (34), su presunto cómplice y pareja.

Habían cobrado al menos $1,4 millones de dólares en giros postales robados. Los agentes también recuperaron tarjetas prepagas de beneficios por desempleo del Departamento del Trabajo (DOL) y más de $42,000 en efectivo en ambos domicilios. Además, Wallace estaba en posesión de aproximadamente 42 piezas de correo del DOL que no le pertenecían.

Cook, quien no es un empleado de USPS, publicó fotos de giros postales robados en la aplicación social Telegram con la leyenda “let’s eat” (“comamos”), refiriéndose al cobro de los giros postales, según Pix11. Fue arrestado el viernes pasado y liberado con una fianza de $25,000 dólares. Wallace fue detenida ayer por la mañana y su comparecencia inicial fue programada ante el juez James R. Cho.

