Gobierno de Biden pide a la ONU investigar “el flagelo del racismo, la discriminación racial y la xenofobia” en EE.UU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido formalmente invitada por el gobierno de Joe Biden a investigar “el flagelo del racismo, la discriminación racial y la xenofobia” en EE.UU., anunció el secretario de Estado Antony Blinken.

“Como el presidente ha dejado claro en repetidas ocasiones, las grandes naciones como la nuestra no se esconden de nuestras deficiencias; las reconocen abiertamente y se esfuerzan por mejorar con transparencia”, afirmó en un comunicado emitido el martes el secretario Blinken, nativo de Yonkers (NY).

“Es en este contexto que Estados Unidos tiene la intención de emitir una invitación formal y permanente a todos los expertos de la ONU que informan y asesoran sobre cuestiones temáticas de derechos humanos”, continuó. “Como primer paso, nos hemos acercado para ofrecer una visita oficial del relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo y del relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías“.

La invitación se extendió poco más de un año después de la muerte en Minneapolis en mayo de 2020 del afroamericano George Floyd, un caso que generó protestas raciales y reformas a los protocolos policiales en varias ciudades del país.

En un informe global publicado el mes pasado por la muerte de Floyd, la jefa de derechos humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, pidió a las naciones que “comiencen a desmantelar el racismo”.

Y a principios de este mes, Bachelet dijo que las naciones deberían “financiar completamente… una amplia gama de medidas de reparación” para enmendar la esclavitud, la discriminación y el dominio colonial.

La invitación del gobierno de Biden también llega menos de un año después de que Estados Unidos sufriera una paliza en su historial de derechos civiles ante la ONU, siendo regañado hasta por representantes de gobiernos muy cuestionados, como China, Rusia, Arabia Saudita y Corea del Norte, destacó New York Post.

En la declaración del martes, Blinken dijo que Estados Unidos tenía el deber de presentarse a juicio por parte del mundo exterior. “Las naciones responsables no deben eludir el escrutinio de su historial de derechos humanos; más bien, deberían reconocerlo con la intención de mejorar”, dijo. “Insto a todos los estados miembros de la ONU a que se unan a Estados Unidos en este esfuerzo y enfrenten el flagelo del racismo, la discriminación racial y la xenofobia”.

Responsible nations must not shrink from scrutiny of their human rights record. Rather, they should be transparent with the intent to grow and do better. That is why I'm announcing a formal invitation for @UN Special Rapporteur on contemporary forms of racism to visit the U.S.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 14, 2021