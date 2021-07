Ni los policías se salvan de que les roben sus autos en Nueva York: delincuencia desbordada

Un policía de Nueva York fuera de servicio se convirtió en otra de las víctimas de la delincuencia desbordada en la ciudad, donde el robo de autos ha alcanzado altos niveles de violencia, incluyendo balazos y mortales accidentes viales.

El oficial no identificado de 39 años fue asaltado a punta de cuchillo y secuestrado en Murray Hill, una zona relativamente segura de Manhattan, cuando intentó evitar que dos hombres entraran en otro vehículo esta semana, según fuentes policiales.

El policía está asignado a la Comisaría 6ta (West Village) y se encontraba de vacaciones, sentado en su propio automóvil Toyota en East 35th St cerca de First Avenue alrededor de las 3:30 a.m. del miércoles, cuando vio a dos sospechosos que ingresaron a un vehículo Chevy Suburban blanco y trataron de robar un cargador de batería, dijeron las autoridades.

Al verlo, aunque estaba fuera de servicio entró en acción y se enfrentó a un sospechoso, quien luego le mostró un machete, dijo la policía. Un cómplice en la escena también sacó una pistola.

Luego, uno de los ladrones ordenó al oficial que se tirara al suelo antes de darle un puñetazo en la cabeza y robarle la billetera, el teléfono celular y la llave de su auto. El dúo huyó llevándose el Toyota RAV4 rojo del oficial, quien reportó el caso, pero se negó a recibir atención médica en el lugar, informó New York Post.

El incidente se produjo en medio del aumento de la violencia con armas de fuego y de los robos de autos desde principios de año en Nueva York, tanto el estado como la ciudad. Los casos varían en dramatismo y algunos terminan en persecuciones y accidentes: en junio un vehículo diplomático del cónsul general de Qatar en Nueva York fue sustraído en Midtown East Manhattan por un ladrón que luego se estrelló contra varios autos y un restaurante extendido al aire libre por la pandemia. Días después, se llevaron una ambulancia parada frente al hospital Mount Sinai West en Hell’s Kitchen.

Esta semana, un conductor recibió cuatro balazos mientras le quitaban su auto en El Bronx, y en Long Island un hombre mayor murió en un choque múltiple causado por un vehículo robado. La policía de Nueva York dice que normalmente el ultraje de automóviles aumenta en el verano porque la gente circula más.

