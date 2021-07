Criminalidad sin freno: conductor baleado 4 veces en la cabeza durante robo de auto en El Bronx, Nueva York

Un hombre sobrevivió milagrosamente después de que un grupo armado que se desplazaba en motos todo terreno le dispararan cuatro veces en la cabeza durante un robo de auto en El Bronx (NYC) la madrugada de ayer, dijeron la policía.

La víctima no identificada de 45 años conducía en el carril hacia el este del Washington Bridge, en University Avenue, alrededor de las 12:15 a.m. del miércoles, cuando el grupo de motociclistas lo rodeó, dijeron las autoridades.

Los sospechosos abrieron fuego, golpeando al automovilista cuatro veces en la cabeza. Cuando la víctima se estrelló, le arrebataron el vehículo y se fueron, reportó la policía.

La víctima fue trasladada al Lincoln Medical Center, donde milagrosamente fue estabilizado. Los investigadores descubrieron cinco casquillos de proyectil calibre .22 en la escena, dijeron fuentes policiales.

Más tarde el automóvil fue recuperado sin ocupantes cerca de Cross Bronx Expressway y University Avenue. La policía sigue buscando a los pistoleros.

El incidente se produjo en medio del aumento de la violencia con armas de fuego y de los robos de autos, siendo en ambos casos El Bronx el condado más afectado.

“El Bronx ha vuelto a un nivel que no se había visto desde 1996”, dijo el comisionado de NYPD, Dermot Shea, el martes al ser entrevistado por NY1 News.

La ola de violencia que vive la ciudad llevó al gobernador Andrew Cuomo a declarar un estado de emergencia y al virtual nuevo alcalde Eric Adams a visitar la Casa Blanca en procura de ayuda.

OVERNIGHT SHOOTING: Police tell News 12 the victim is a 45-year-old man who was shot in the head four times. https://t.co/EzTdxmYOa2

— News12BX (@News12BX) July 14, 2021