NYPD busca a pervertido serial que se masturba y manosea a mujeres en Subway

Un sujeto que manosea y se masturba en varias líneas del MTA es buscado por elementos del Departamento de Policía (NYPD).

El hombre se ha expuesto a mujeres al menos ocho veces desde febrero, pero en el último mes su actividad se ha intensificado, reportaron autoridades.

“¿Conoce a esta persona? En 5 incidentes separados desde febrero, este individuo se expuso a las pasajeras del metro y comenzó a masturbarse. Si tiene alguna información, comuníquese a @NYPDTips o al 800-577-TIPS“, publicó el 9 de julio en Twitter con la imagen del sujeto.

Este sábado, el NYPD publicó una nueva petición de ayuda a la ciudadanía.

“En 3 incidentes adicionales entre julio 15 y 16, el indviduo expuso sus genitales y comenzó a masturbarse en la estación del metro. También manoseó el trasero de una de las víctimas“, dijeron autoridades.

In 3 additional incidents between July 15 and 16, the individual exposed his genitals & began to masturbate in the subway station. He also grabbed one of the victim's buttocks. Have any information? Contact @NYPDTips at ☎️800-577-TIPS. https://t.co/tAWWEsD9C9

