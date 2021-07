Usain Bolt rechazó el racismo contra los futbolistas ingleses: “Como negro puedo decir que debe ser duro para ellos”

Usain Bolt fue uno de los más grandes atletas que pisaron los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el jamaicano, más allá de la velocidad, siempre mostró fanatismo por el fútbol al punto de practicarlo. Por tal motivo, Bolt se sintió identificado con los múltiples comentarios racistas que sufrieron los jugadores ingleses al fallar en la tanda de penales de la Eurocopa 2020.

“En primer lugar, es horrible saber esto. Para mí es muy duro ver estas cosas. Como negro puedo decir que debe ser duro para ellos y no se puede culpar a estos chicos”, expresó Bolt en unas declaraciones expuestas por Marca.

Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka all received racist abuse on social media after #ENG's #EURO2020 final defeat to #ITA.

Wrong. Disgusting. Unacceptable.

This HAS TO STOP. pic.twitter.com/iZfgbxl5dT

— Goal (@goal) July 12, 2021