Entrevista Exclusiva con Gael García sobre su estreno “OLD”, de M. Night Shyamalan

Platicamos con Gael García sobre su papel en “OLD”, película dirigida por M. Night Shyamalan, director de “El Sexto Sentido” y “Glass”. En esta producción el actor mexicano es Guy un hombre que vive su día a día basándose en la lógica. Un hombre metódico, matemático y estadista, que vive una verdadera pesadilla en esta cinta, cuando el tiempo, uno de los principales ejes de la vida, cambia de manera drástica y sobre esto no hay nada escrito que le permita a él hacer lo que mejor hacer: racionalizar los hechos.

Reflexionando en voz alta con Gael García sobre nuestras impresiones y cuestionamientos de su personale y la cinta esto nos dijo: “Tal cual, lo resumiste muy bien, creo que mejor que nadie de los que me han preguntado, porque esa es la premisa, la contradicción interesante: ¿Cómo una persona que trabaja aplicando la matemática, la estadística en la vida, -reacciona- cuando de pronto el tiempo se trastoca… -cuando- pasa a una velocidad muchísimo más rápida, cuando el tiempo es el gran rector de su existencia y de pronto no hay lógica que valga… Entonces, ¿qué hacen estos personajes? Pues de eso se trata la película”.

Antes de que las preguntas se hicieran y las respuestas de Gael llegaran no dejamos ir el hecho de que el actor es ahora un hombre rubio platinado. Pero desconocemos las razones de este cambio. Sobre todo porque Gael no quiso hablar sobre futuros proyectos, ya que de momento está más concentrado en el presente, que en el futuro, porque así respeta, según él, a los dioses del cine. Más adelante entenderán la referencia.

Sobre cómo preparó su personaje bajo tan compleja premisa, Gael nos reveló que hubo muchos intentos, equivocaciones y fracasos en el camino, aunque describió su paso por este proyecto como “bastante divertido”.

Para ser Guy: “Probamos cosas, y -nos atrevimos- a quizá fracasar en el intento, en algunas ocasiones. Porque había que experimentar bastante. Porque no hay una lógica formal que establezca qué es lo que pasaría… Es muy interesante. Ha sido muy bonito hacer esta película por todas estas indagaciones filosóficas que nos ha planteado y espero que toda esa experiencia trascienda. Que se lleven -los cinéfilos- esas mismas interrogantes”.

Algunos actores le impregnan parte de su personalidad y esencia a sus personajes, en el caso de Guy y Gael, por esto mismo quisiemos saber si había algo de sí mismo en este hombre tan acomedido y de inmediato el mexicano dijo que no. “Soy muy distinto al personaje, afortunadamente. Sería imposible hacer el trabajo que hago siendo así de considerado, en ese estilo. Nunca he tenido un reloj, por ejemplo. Como que eso nunca me ha motivado, no sé porqué. Porque al final de cuentas el tiempo siempre existe en algún lugar. Y eso te ayuda, como para entender y para ser más ligero ante la vida”.

Sobre el director de este thriller estadounidense, M. Night Shyamalan, se dice mucho, pero sin querer dar adjetivos calificativos en torno Shyamalan le preguntamos a Gael su impresión luego de compartir con éste y expresó su admiración absoluta: “Es un director increíble, que prepara muy bien lo que hace. Tiene un manejo depurado de la simiótica del lenguaje fílmico y eso es alucinante, es increíble. Fue un trabajo muy lindo, y además nos divertimos mucho”.

Para cerrar esta conversación de cinco maratónicos cinco minutos le preguntamos a Gael García Bernal: ¿Cómo fue para él trabajar durante la pandemia? y ¿en qué en nuevos proyectos está involucrado? Ante los cuestionamientos respondió con sorpresa: “Uy, es una respuesta que te la voy a tener que resumir bastante. Trabajar, como para todos y todas, fue un momento de mucha incertidumbre. Todos nos hemos tenido que replantear muchas cosas. Y hablar de lo que sigue es imposible, porque a parte de ser una incertidumbre natural. Hay que confiar mucho en los dioses del cine y no hablar de lo que uno no ha hecho y no ha terminado. Entonces hasta ese momento diremos”.