Maestro latino acusado de “terrorismo”: amenazó con dispararle a sus alumnos en escuela de Queens, Nueva York

Alejandro Rocha, un profesor suplente en una escuela secundaria en Queens (NYC), amenazó a sus alumnos con dispararles y confesó voluntariamente a los funcionarios escolares que lo había dicho.

Según fuentes policiales, el maestro de 52 años estaba dando una clase de arte en Walter Crowley Intermediate School, en Maspeth, cuando aparentemente perdió la paciencia.

“Si no hacen lo que les dicen, les dispararé. Y sí, tengo un arma”, le dijo a sus nueve alumnos de 11 y 12 años de edad, según las fuentes. Ninguno de los niños presentó una denuncia por su amenaza, pero el mismo Rocha luego reportó lo sucedido a un supervisor, comentando que había sido una broma de mal gusto y que lo lamentaba, dijeron las fuentes.

Pero igualmente terminó esposado y la policía lo acusó anoche de hacer una amenaza terrorista. Rocha, quien vive en Sunnyside, fue procesado en el Tribunal Penal de Queens, reportó Daily News.

