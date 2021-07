Tokio 2020: horas antes de la inauguración, un atleta dio doping positivo por cocaína

El Comité Olímpico Australiano informó que el atleta Jamie Kermond fue apartado del equipo nacional para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras haber dado positivo por cocaína.

Equestrian Australia says it has provisionally suspended a member of the Olympic show jumping team over a positive test for cocaine.#Tokyo2020

https://t.co/2REwbL1Haq

— AP Sports (@AP_Sports) July 21, 2021