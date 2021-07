Traficaron cocaína dentro de un pastel “hispano”: neoyorquino convicto detenido en Maine

Un hombre de Nueva York y una mujer de Maine enfrentan cargos por narcotráfico, luego de que las autoridades descubrieran cocaína dentro de un pastel con un empaque en español, dentro de su vehículo.

Actuando sobre una pista, la policía detuvo un automóvil Audi en la Interestatal 295 en Gardiner el martes, y un perro detector de drogas encontró 4 libras de cocaína por valor de $200,000 dólares en la calle, informó ayer la Agencia Antidrogas de Maine (MDEA). También se incautaron $1,900 dólares en efectivo.

Aproximadamente 2 libras de cocaína se disfrazaron como un pastel estilo mármol con granos de café utilizados para cubrir el olor, dijeron las autoridades. En el empaque azul, con fotografías del postre blanco y negro, se lee la frase promocional en español “¡Blanco perfecto y fluidez ideal! Peso neto 1 kg”.

Los detenidos fueron identificados como John “Papers” Cedeño (25), residente de NY, y Chelsy Cochran (33), dueña del auto con registro en Maine. Los agentes dijeron que habían estado investigando a Cedeño en relación con la distribución de cocaína en el área central de Maine, informó CBS3 News.

Los dos fueron puestos en libertad bajo fianza. Los agentes creen que la droga se distribuiría en los condados Kennebec y Somerset. La MDEA fue asistida en la investigación por el Departamento de Policía de Winslow, la policía estatal de Maine e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Cedeño había sido acusado previamente en 2015 de tráfico de drogas agravado relacionado con la venta de heroína. En 2016 fue declarado culpable de ese cargo y recibió una sentencia de prisión de cuatro años, por lo que recién había recuperado su libertad.

