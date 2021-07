Reportera boliviana responde a burlas por vender sándwiches en la calle: “No me da vergüenza”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una periodista boliviana respondió por Facebook a los que la critican por vender sándwiches y empanadas en su tiempo libre.

Karla Villarroel, quien labora en Cadena A Red Nacional, compartió una publicación en la que aparece vendiendo los alimentos en una calle.

En la imagen, la joven aparece con un cartel que lee: “Sándwich de pollo”.

“No me da vergüenza, sin miedo al éxito. Así le respondí a la señorita que me escribió para burlarse de mí por vender empanadas y sándwiches los fines de semana”, inicia el mensaje de Villaroel en la red social.

“Ella me dijo de manera burlesca: ¿Qué pasó Karla? ¿El periodismo no te da plata? ¿Tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza? Simplemente me reí (…) Pues sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada”, añade en la entrada.

La comunicadora continuó: “Ahora yo le digo a ustedes, pues no, esa no es la cuestión, si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada, con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es vergüenza!”.

Villaroel concluye manifestando la pasión que siente por su trabajo.

“Amo mi trabajo , orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente, pues lo hago”, culmina.

Masivo apoyo de usuarios en Facebook

El apoyo de sus seguidores no se hizo esperar en los comentarios a la publicación.

“Esta joven periodista ha sabido salir adelante con esfuerzo y sacrificio y es emocionante ver su sencillez y sus valores cuales son escasos en estos días. Un fuerte abrazo desde NJ y que Dios te bendiga en todo lo que haces, esta noticia me ha hecho un día perfecto”, compartió Raúl Juárez.

Zuley Avila Nuñez también destacó la calidad humana de la reportera. “Mujer virtuosa quien la hallara, hasta hoy no conocía de ti, pero eres un ejemplo de mujer a seguir, sigue luchando y trabajando para alcanzar tus sueños, que nadie tumbe la corona de tu hermosa cabeza. Saludos desde Rep. Dominicana”, lee su mensaje.

En su perfil de Facebook, la joven indica que trabajó en Hola País y PAT Noticias.

Villaroel, natural de Santa Cruz de la Sierra, estudió Ciencia de la comunicación en Universidad de Aquino Bolivia – Udabol.

Además, cursó un Diplomado en Relaciones Públicas en el mismo centro académico.