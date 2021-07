Pink pagará multa de equipo femenil de handball que se negó a competir en bikini

Pink mostró su apoyo a las jugadoras del equipo femenil de handball de Noruega, quienes se negaron a usar bikini para una competencia, argumentando que se sienten “innecesariamente sexualizadas” y les resulta muy incómodo a la hora de jugar, además de que sus compañeros hombres portan un uniforme más cómodo y funcional.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante publicó un mensaje en el que aplaudía la protesta de las deportistas en contra del “uniforme sexista”, expresó su apoyo y hasta se ofreció a pagar la multa económica de $1,800 dólares por jugadora que la Federación Europea les impuso por no respetar la normativa.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021