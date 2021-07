A Karol G le dicen de todo y le exigen respeto hacía la música mexicana: ella lleva días en silencio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Karol G está recibiendo un sinfín de críticas por su presentación musical en Premios Juventud. Acompañada de marichi cantó “200 copas” y además intepretó su tema en vivo. Si bien es cierto muchos de sus seguidores aplauden que se atreva a probar con nuevos géneros. También es cierto que muchos están lanzándole críticas fuertes debido a que al final del tema dijo: “HDP”, estando aún al aire. Los señalamientos le indican que este vocabulario no es propio de la música vernácula. Le están diciendo que no es lo mismo cantar reguetón que cantar con mariachi. Le están exigiendo respeto hacía un género, que según éstos, ella no conoce ni domina.

Justamente en el video compartido por YouTube de su presentación en la premiación de Univision se pueden leer esta clase de comentarios:

“La acentuación es muy importante, no es lo mismo cantar reggaetón que una ranchera”, “Pa’ cantar mariachi si hay que saber cantar, ahí no hay Autotune que valga”, “Le falta mucho a la Carol para alcanzar al mariachi, pero que siga intentando”, “Le quedó grande el mariachi a la pobre reguetonera, muuuy grande que pensaría Pepe Aguilar de este cochinero, sobre todo por las groserías que metió esta susodicha”, “Para que vean que no es lo mismo cantar reggaetón que otro género, valoren mucho a los demás artistas de otro género que el talento lo explotan a mil”, “Este género no se le da a cualquiera , pero se aplaude porque no se a**bó”.

Una de las celebridades que le hizo ver gran parte de lo que está diciendo el público fue la mismísima Noelia. Quien tomó sus redes sociales, Instagram, para felicitarla por su carrera, por el éxito e incluso la exhortó a que siga en el camino del empoderamiento, pero le pidió también respetó por la cultura y la música mexicana.

De momento se desconoce la razón, pero Noelia borró su comentario en contra de Karol G, pero estas fueron sus palabras para la colombiana:

“Nada más hermoso que ver a una chica joven como Karol triunfar… “Been there. Done that”. ¡Es lo Maximo! Pero nada más triste que gane por la derecha, y por la Izquierda salpique de lodo algo que es sagrado. Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México, mi familia política. Todos los pilares de la música ranchera y de mariachi están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más. Por que eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día, eso no es agradable. Nadie utiliza frases soeces como ‘HDP’ en televisión nacional y menos cantando con marichi… ¡Qué barbaridad! Tú puedes hacer algo mejor. Hazlo sin lodo. Respeto ante todo”.

Ante lo anterior, por ahora, Karol G guarda silencio. Su última publicación en Instagram es de hace cinco días y corresponde a su noche en Premios Juventud, el día que se desató la polémica.

Chisme No Like le gana la batalla a Adamari López: Javier Ceriani y Elisa Beristain se imponen a la censura