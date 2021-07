Fatal ironía: mujer muere baleada durante vigilia por otra víctima de violencia armada en Nueva Jersey

Felicia Stewart, una mujer de 30 años, fue asesinada a tiros mientras asistía a una vigilia por una víctima de violencia armada en Jersey City (NJ) la madrugada de ayer, informó el alcalde demócrata Steven Fulop.

La policía fue llamada a la escena en Grant Avenue cerca de Martin Luther King Drive justo antes de la 1 a.m. del martes, según la Oficina del Fiscal del condado Hudson. Allí Stewart fue encontrada con heridas de bala en la espalda y llevada al Jersey City Medical Center, donde la declararon muerta aproximadamente una hora después, dijeron las autoridades.

Alguien abrió fuego contra el grupo que se había reunido para llorar a Raquann Bass, un joven de 26 años que fue víctima de la violencia armada el sábado a plena luz del día, según el alcalde.

“Nuestro corazón se rompe como ciudad, ya que estos son jóvenes con toda su vida por delante, y veo de primera mano las familias rotas y las amistades rotas que dejan estos tiroteos”, dijo Fulop en una publicación en Facebook ayer, citado por Pix11. “Pensemos en estos jóvenes de nuestra comunidad y abracémoslos de cerca, ya que es realmente la única forma en que veremos un mañana más brillante”.

Hasta ayer por la tarde no se habían realizado arrestos. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la fiscalía de Hudson al 201-915-1345 o dejar un aviso anónimo en este portal.

Antes de la pandemia, el alcalde Fulop había afirmado que los homicidios habían alcanzado “mínimos históricos” en su ciudad. Sin embargo, según las estadísticas del FBI, las cifras se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a las del gobierno anterior, destacó Jersey City Times.

Ayer, Fulop se reunió con Eric Adams, candidato que lidera las encuestas a la alcaldía de NYC. “Discutimos muchos temas superpuestos entre NYC / JC, desde la lucha contra el terrorismo hasta la seguridad cibernética, la capacitación de JCPD ESU, los asuntos internos de JCPD (policía de Jersey City), la reforma de la fianza y la falta de vivienda. No podría ser más optimista sobre las posibilidades”, informó en Twitter.

A Jersey City community is frightened, numb after second fatal shooting in less than 72 hours https://t.co/NB8zLYhGCQ pic.twitter.com/6hgsADs6qP

