Las icónicas latas de sopa Campbell cambian después de 50 años

Las tradicionales etiquetas de Campbell Soup Co. han sido rediseñadas por primera vez en cinco décadas. La famosa iconografía en rojo y blanco permanecerá, pero el logotipo de Campbell está recibiendo una “escritura de logotipo modernizada”, publicó New York Post.

Con la modificación Campbell’s está eliminando la sombra y cambiando ligeramente su fuente, basada en la firma de su fundador Joseph A. Campbell. Para la compañía “La etiqueta renovada aún evoca la misma sensación de comodidad, bondad y estilo americano”.

También se rediseñó la palabra “sopa”, que ahora está impresa en una nueva fuente, además de que se pueden distinguir elementos más sutiles, como una C más pronunciada en las flores de lis y una O inclinada en la palabra “sopa”, que rinden homenaje a las letras de la primera etiqueta, hecha en 1898.

Las latas de tomate, crema de pollo, crema de champiñones y fideos de pollo recibirán las etiquetas rediseñadas y actualmente ya se están distribuyendo a las tiendas.

“Hemos emprendido un viaje para reimaginar esta marca icónica y atraer a las nuevas generaciones de consumidores que cocinan en casa más que nunca, sin dejar de honrar nuestra rica historia”, comentó Linda Lee, directora de marketing de comidas y bebidas en Campbell.

