Whitney Houston regresa a los escenarios en forma de holograma

El show ‘An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour’, un concierto que ofrece el holograma de Whitney Houston comenzó sus presentaciones el año pasado en Reino Unido y en octubre del año presente, llegará a Las Vegas.

La icónica cantante de la década del 80 ‘renacerá’ gracias a la tecnología y volverá en imagen virtual con su clásica voz, acompañada por una banda en vivo y bailarines, haciendo que parezca que está de nuevo sobre el escenario.

Los organizadores ya adelantaron que todos sus éxitos podrán ser revividos en este espectáculo, desde el 26 de octubre en el hotel y casino Harra’s.

Algunos de los temas que están el repertorio del concierto son éxitos como I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know, Higher Love y I Will Always Love You, entre otros.

El proyecto es una colaboración entre la familia de Whitney y Base Hologram, empresa especializada en eventos en los cuales la tecnología es fundamental.

La cantante poseía una voz prodigiosa que resaltaba en el pop, soul y góspel. Ganadora de ocho premios Grammy, todos querían cantar al lado de ella en la época del 70 y 80.

El 11 de febrero del 2012, una noticia estremeció al mundo del espectáculo. Houston dejaba este mundo y un legado inigualable en la industria de la música en Estados Unidos.

Si bien la posibilidad de volver a verla en vivo parecía un sueño imposible, la tecnología todo lo puede.