Jennifer Lopez presume su colita usando un mínimo bikini fluorescente y causa estragos con su cuerpazo

La cantante Jennifer Lopez causó conmoción en su cumpleaños número 52 al usar un bikini que dejó claro que nadie tiene ese cuerpazo a esa edad. Para aquel momento, muy quitada de la pena, posó y posó volviéndose la envidia de cientos de mujeres alrededor del mundo. Ahora repite la hazaña y presume su colita usando un bikini diminuto verde fluorescente con el que no queda duda que nadie tiene esa figura y mucho menos a esa edad.

Con una pose que le resaltaba la colita, Jennifer Lopez siguió repitiendo el atrevimiento de posar sin vergüenza alguna, pero esta vez usó un bikini bastante más diminuto que en otras oportunidades. Aún así, no se le veía para nada vulgar. Obviamente, la foto se hizo virtual y eso explotó las redes sociales en halagos y mensajes hasta subidos de tono para La Diva del Bronx.

Jennifer Lopez no teme a quitarse la ropa así con desparpajo pero muchos dicen que su novio, Ben Affleck no se quita la camisa por pena. Mientras JLO presume su cuerpo, Ben por le contrario no toma sol, ni se quita la franela porque tiene un tatuaje en la espalda inmenso que supuestamente a Jennifer Lopez no le gusta. Lo otro es que quizás el actor piense que no está en muy buena condición física. Cosa que no teme presumir su rival y ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez.

Este mismo estuvo prácticamente en una guerra de yates con su ex. Al parecer, el de Jennifer Lopez cuesta 130 millones mientras el que usó Alex Rodriguez costó tan sólo 32 millones. Así que, en esto también compitieron los ex prometidos. Por otro lado, el mejor amigo de Ben, Matt Demond, opinó sobre la relación de Jennifer y Ben y dijo que les deseaba lo peor pero en tono de broma. Realmente todos le preguntan por ellos. También dijo que llamó a Ben y que le dijo que jugaban los Media Rojas de Boston y que, aunque está feliz de ver a sus amigos juntos, le recordó a Ben que él aún tiene sus prioridades. Pero obviamente todo esto forma parte de las bromas que viven haciéndose el uno al otro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen más que felices paseando y disfrutando de sus días en Capri, Italia y aunque un séquito de personas los sigue a diario, ellos como si nada les afectara pasean, saludan, sonríen, se hacen cariños y dejan muy claro que nadie podrá borrarles la sonrisa que tienen pintadas en las cara.