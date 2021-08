VIDEO: Captan tiroteo masivo fuera de restaurante mexicano Dos Bros donde hirieron a 10 en Nueva York

Dos hombres armados seguidos por cómplices que conducían motocicletas dispararon en 37 ocasiones e hirieron a 10 personas en Queens en un “ataque coordinado”, según la policía y un video recientemente publicado de lo ocurrido el sábado por la noche.

Los atacantes giraron a la izquierda en la 37th Avenue en Corona y sacaron las pistolas, apuntaron con sus armas a una multitud y comenzaron a disparar contra el grupo frente al restaurante mexicano Dos Bros y el video de lo ocurrido fue publicado por la policía de Nueva York.

Last night in the @nypd115pct on 99 St and 37 Ave in #Queens these individuals fired multiple rounds into a crowd hitting multiple people. If you have any information DM @nypdtips or ☎️ 800-577-TIPS @NYPDShea @NYPDnews @NYPDChiefOfDept @NYPDChiefPatrol pic.twitter.com/64IijkrZ37

— Chief James Essig (@NYPDDetectives) August 1, 2021