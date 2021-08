Yulimar Rojas entra al olimpo del atletismo en Tokio 2020: medalla de oro, récord mundial y leyenda de Venezuela

En el podio la acompañaron la portuguesa Patricia Mamona (15.01m) y la española Ana Peleteiro (14.87m). Esto significa que Rojas pudo ganar la medalla con tres de sus seis saltos. Una barbaridad.

Inessa Kravets had held the previous women's triple jump world record of 15.50 and set it in 1995.

Yulimar Rojas decided she was going to raise the bar. #Athletics #Olympics pic.twitter.com/sEYIyl9Yjp

