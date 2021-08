Las reuniones secretas de Trump con su “gabinete”

Mark Meadows, quien fuera jefe de Gabinete del expresidente Donald Trump, afirmó que recientemente estuvo en una reunión de un supuesto “gabinete” del exmandatario republicano, como si se tratara de un gobierno alterno al que opera oficialmente en la Casa Blanca.

“Nos reunimos con varios de los miembros de nuestro gabinete esta noche”, dijo Meadows el viernes. “De hecho tuvimos una reunión de seguimiento con algunos de los miembros de nuestro gabinete y, mientras estábamos viendo eso, estábamos viendo lo que vendrá después”.

La revelación ocurrió en en el programa “Cortes & Pellegrino” de Newsmax, un medio de derecha similar a Fox News.

Sin embargo, Meadows no es el único que se ha referido a un “trabajo alterno” con el “presidente”, en referencia al exmandatario Trump sigue estando al frente del gobierno, mientras que el presidente Joe Biden solamente pretende ser el presidente.

En su entrevista, Meadows no dio detalles de los planes que se estaban discutiendo con Trump, a quien se refirió como “el presidente”. El encuentro tuvo lugar en el club de golf Bedminster, en Nueva Jersey.

“(Trump es) un presidente que está completamente comprometido, muy concentrado y que se mantiene en la tarea”, afirmó.

Maggie Haberman del New York Times calificó las afirmaciones de Meadows como algo “extraño”.

“No puedo dejar de pensar en esta entrevista. El exjefe de Gabinete está hablando como si hubiera una presidencia en la sombra (no la hay) en un momento en que hay una teoría de la conspiración de que Trump será reinstalado (no lo hará)”, dijo.

— Maggie Haberman (@maggieNYT) July 31, 2021